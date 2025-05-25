25.05.2025
Смотреть онлайн Понс - Агуада Сантерос 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Понс — Агуада Сантерос . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Завершен
91 : 92
25 мая 2025
Превью матча Понс — Агуада Сантерос
История последних встреч
Комментарии к матчу