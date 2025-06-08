Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Atletico Suzuka Club - Криасао Синдзюку 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Футбольная лига: Atletico Suzuka ClubКриасао Синдзюку, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Япония - Футбольная лига
Atletico Suzuka Club
73'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Криасао Синдзюку
Счет после первого тайма 0:0
Atletico Suzuka Club icon
73'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Atletico Suzuka Club - Угловой
29'
Угловой
Криасао Синдзюку - Угловой
38'
Угловой
Криасао Синдзюку - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Угловой
Atletico Suzuka Club - Угловой
68'
Угловой
Atletico Suzuka Club - Угловой
73'
Atletico Suzuka Club - 1-ый Гол
86'
Угловой
Криасао Синдзюку - Угловой
90'
Угловой
Криасао Синдзюку - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Atletico Suzuka Club — Криасао Синдзюку

История последних встреч

Atletico Suzuka Club
Atletico Suzuka Club
Криасао Синдзюку
Atletico Suzuka Club
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Криасао Синдзюку
Криасао Синдзюку
1:1
Atletico Suzuka Club
Atletico Suzuka Club
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Atletico Suzuka Club Atletico Suzuka Club
49%
Криасао Синдзюку Криасао Синдзюку
51%
Атаки
64
61
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
