08.06.2025
Смотреть онлайн Atletico Suzuka Club - Криасао Синдзюку 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Футбольная лига: Atletico Suzuka Club — Криасао Синдзюку, 11 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК, 11 тур
Япония - Футбольная лига
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
17'
Atletico Suzuka Club - Угловой
29'
Криасао Синдзюку - Угловой
38'
Криасао Синдзюку - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Atletico Suzuka Club - Угловой
68'
Atletico Suzuka Club - Угловой
73'
Atletico Suzuka Club - 1-ый Гол
86'
Криасао Синдзюку - Угловой
90'
Криасао Синдзюку - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Atletico Suzuka Club — Криасао Синдзюку
История последних встреч
Atletico Suzuka Club
Криасао Синдзюку
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Криасао Синдзюку
1:1
Atletico Suzuka Club
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
64
61
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу