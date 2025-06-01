01.06.2025
Смотреть онлайн Сан Хуан Яблотех - Клуб Сандо 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League: Сан Хуан Яблотех — Клуб Сандо, 22 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hasely Crawford Stadium.
МСК, 22 тур, Стадион: Hasely Crawford Stadium
Trinidad & Tobago Premier League
Сан Хуан Яблотех
61'
81'
Завершен
2 : 3
01 июня 2025
Клуб Сандо
12'
27'
36'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
12'
Клуб Сандо - Угловой
12'
Клуб Сандо - 1-ый Гол
13'
Клуб Сандо - Угловой
14'
Клуб Сандо - Угловой
18'
Сан Хуан Яблотех - Угловой
26'
Клуб Сандо - Угловой
27'
Клуб Сандо - 2-ой Гол
36'
Клуб Сандо - 3-ий Гол
41'
Клуб Сандо - Угловой
61'
Сан Хуан Яблотех - 4-ый Гол
62'
Сан Хуан Яблотех - Угловой
79'
Сан Хуан Яблотех - Угловой
81'
Сан Хуан Яблотех - 5-ый Гол
88'
Клуб Сандо - Угловой
Превью матча Сан Хуан Яблотех — Клуб Сандо
Статистика матча
Атаки
86
65
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
16
9
Удары в створ ворот
6
5
