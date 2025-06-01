Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Сан Хуан Яблотех - Клуб Сандо 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League: Сан Хуан ЯблотехКлуб Сандо, 22 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hasely Crawford Stadium.

МСК, 22 тур, Стадион: Hasely Crawford Stadium
Trinidad & Tobago Premier League
Сан Хуан Яблотех
61'
81'
Завершен
2 : 3
01 июня 2025
Клуб Сандо
12'
27'
36'
Клуб Сандо icon
12'
Клуб Сандо icon
27'
Клуб Сандо icon
36'
Счет после первого тайма 0:3
Сан Хуан Яблотех icon
61'
Сан Хуан Яблотех icon
81'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
12'
Клуб Сандо - 1-ый Гол
13'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
14'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
18'
Угловой
Сан Хуан Яблотех - Угловой
26'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
27'
Клуб Сандо - 2-ой Гол
36'
Клуб Сандо - 3-ий Гол
41'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
61'
Сан Хуан Яблотех - 4-ый Гол
62'
Угловой
Сан Хуан Яблотех - Угловой
79'
Угловой
Сан Хуан Яблотех - Угловой
81'
Сан Хуан Яблотех - 5-ый Гол
88'
Угловой
Клуб Сандо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Сан Хуан Яблотех — Клуб Сандо

Статистика матча

Атаки
86
65
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
16
9
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
