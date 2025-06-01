01.06.2025
Смотреть онлайн Порт-оф-Спейн - 1976 FC Phoenix 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League: Порт-оф-Спейн — 1976 FC Phoenix, 22 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Larry Gomes Stadium.
МСК, 22 тур, Стадион: Larry Gomes Stadium
Trinidad & Tobago Premier League
Порт-оф-Спейн
Завершен
5 : 0
01 июня 2025
AC Порт-оф-Спейн
Счет после первого тайма 2:0
Текстовая трансляция
4'
AC Порт-оф-Спейн - Угловой
23'
AC Порт-оф-Спейн - Угловой
43'
1976 FC Phoenix - Угловой
48'
1976 FC Phoenix - Угловой
48'
1976 FC Phoenix - Угловой
51'
AC Порт-оф-Спейн - Угловой
64'
1976 FC Phoenix - Угловой
85'
AC Порт-оф-Спейн - Угловой
Превью матча Порт-оф-Спейн — 1976 FC Phoenix
Статистика матча
Атаки
89
59
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
10
2
