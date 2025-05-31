Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Лонсестон Юнайтед - Риверсайд Олимпик 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Лонсестон ЮнайтедРиверсайд Олимпик, 9 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Birch Avenue Soccer Grounds.

МСК, 9 тур, Стадион: Birch Avenue Soccer Grounds
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Лонсестон Юнайтед
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Риверсайд Олимпик
12'
57'
64'
Смотреть онлайн
Риверсайд Олимпик icon
12'
Счет после первого тайма 0:1
Риверсайд Олимпик icon
57'
Риверсайд Олимпик icon
64'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Лонсестон Юнайтед - Угловой
9'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
12'
Риверсайд Олимпик - 1-ый Гол
26'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
27'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
34'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
37'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
53'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
55'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
57'
Риверсайд Олимпик - 2-ой Гол
59'
Угловой
Лонсестон Юнайтед - Угловой
64'
Риверсайд Олимпик - 3-ий Гол
70'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
87'
Угловой
Риверсайд Олимпик - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Лонсестон Юнайтед — Риверсайд Олимпик

История последних встреч

Лонсестон Юнайтед
Лонсестон Юнайтед
Риверсайд Олимпик
Лонсестон Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Риверсайд Олимпик
Риверсайд Олимпик
1:3
Лонсестон Юнайтед
Лонсестон Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Атаки
20
50
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
10
Игры 9 тур
01.06.2025
Саут Хобарт
3:0
ФК Гленорчи Найтс
Завершен
31.05.2025
Девонпорт Сити
1:2
Кингборо Лайонс
Завершен
31.05.2025
ФК Кларенс Зебрас
0:3
Лонсестон Сити
Завершен
31.05.2025
Лонсестон Юнайтед
0:3
Риверсайд Олимпик
Завершен
Комментарии к матчу
