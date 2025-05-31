31.05.2025
Смотреть онлайн Лонсестон Юнайтед - Риверсайд Олимпик 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания: Лонсестон Юнайтед — Риверсайд Олимпик, 9 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Birch Avenue Soccer Grounds.
МСК, 9 тур, Стадион: Birch Avenue Soccer Grounds
Футбол. Австралия. НПЛ Тасмания
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Риверсайд Олимпик
12'
57'
64'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
8'
Лонсестон Юнайтед - Угловой
9'
Риверсайд Олимпик - Угловой
12'
Риверсайд Олимпик - 1-ый Гол
26'
Риверсайд Олимпик - Угловой
27'
Риверсайд Олимпик - Угловой
34'
Риверсайд Олимпик - Угловой
37'
Риверсайд Олимпик - Угловой
46'
Риверсайд Олимпик - Угловой
53'
Риверсайд Олимпик - Угловой
55'
Риверсайд Олимпик - Угловой
57'
Риверсайд Олимпик - 2-ой Гол
59'
Лонсестон Юнайтед - Угловой
64'
Риверсайд Олимпик - 3-ий Гол
70'
Риверсайд Олимпик - Угловой
87'
Риверсайд Олимпик - Угловой
Превью матча Лонсестон Юнайтед — Риверсайд Олимпик
История последних встреч
Лонсестон Юнайтед
Риверсайд Олимпик
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Риверсайд Олимпик
1:3
Лонсестон Юнайтед
Статистика матча
Атаки
20
50
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
10
Игры 9 тур
