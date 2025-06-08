Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн ФК Реал Бразилия - Женщины - Палмейрас - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Serie A1 Women: ФК Реал Бразилия - ЖенщиныПалмейрас - Женщины, 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Vasco Viana de Andrade.

МСК, 13 тур, Стадион: Estádio Vasco Viana de Andrade
Brazil Serie A1 Women
ФК Реал Бразилия - Женщины
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
Палмейрас - Женщины
43'
78'
Смотреть онлайн
Палмейрас - Женщины icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
Палмейрас - Женщины icon
78'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
27'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
27'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
41'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
43'
Палмейрас - Женщины - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
52'
Угловой
ФК Реал Бразилия - Женщины - Угловой
68'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
78'
Палмейрас - Женщины - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча ФК Реал Бразилия - Женщины — Палмейрас - Женщины

Статистика матча

Владение мячом
ФК Реал Бразилия - Женщины ФК Реал Бразилия - Женщины
37%
Палмейрас - Женщины Палмейрас - Женщины
63%
Атаки
63
133
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
1
12
Игры 13 тур
10.06.2025
Коринтианс Паулиста (жен)
1:0
Фламенго РЖ - Женщины
Завершен
08.06.2025
ЕК Бахия - Женщины
3:1
Ферровиария
Завершен
08.06.2025
ФК Реал Бразилия - Женщины
0:2
Палмейрас - Женщины
Завершен
08.06.2025
Интернасьонал (жен)
3:2
Америка Минейро (жен)
Завершен
07.06.2025
КА Брагантино (жен)
0:4
Сан-Паулу (жен)
Завершен
07.06.2025
Крузейро (жен)
5:1
3B да Амазониа (жен)
Завершен
07.06.2025
Ювентуд (жен)
1:0
Спорт Ресифи - Женщины
Завершен
07.06.2025
Флуминенсе-РЖ (жен)
1:1
Гремио РС - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
