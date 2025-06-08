08.06.2025
Смотреть онлайн ФК Реал Бразилия - Женщины - Палмейрас - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Serie A1 Women: ФК Реал Бразилия - Женщины — Палмейрас - Женщины, 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Vasco Viana de Andrade.
МСК, 13 тур, Стадион: Estádio Vasco Viana de Andrade
Brazil Serie A1 Women
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
Палмейрас - Женщины
43'
78'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
10'
Палмейрас - Женщины - Угловой
27'
Палмейрас - Женщины - Угловой
27'
Палмейрас - Женщины - Угловой
41'
Палмейрас - Женщины - Угловой
43'
Палмейрас - Женщины - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Палмейрас - Женщины - Угловой
52'
ФК Реал Бразилия - Женщины - Угловой
68'
Палмейрас - Женщины - Угловой
78'
Палмейрас - Женщины - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча ФК Реал Бразилия - Женщины — Палмейрас - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
63
133
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
1
12
Комментарии к матчу