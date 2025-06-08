08.06.2025
Смотреть онлайн Интернасьонал (жен) - Америка Минейро (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Serie A1 Women: Интернасьонал (жен) — Америка Минейро (жен), 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бейра-Рио.
МСК, 13 тур, Стадион: Бейра-Рио
Brazil Serie A1 Women
Интернасьонал (жен)
19'
22'
84'
Завершен
3 : 2
08 июня 2025
Америка Минейро (жен)
45+2'
60'
Америка Минейро (жен)
45+2'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
9'
Интернасьонал (жен) - Угловой
19'
Интернасьонал (жен) - Угловой
19'
Интернасьонал (жен) - 1-ый Гол
22'
Интернасьонал (жен) - 2-ой Гол
32'
Интернасьонал (жен) - Угловой
40'
Интернасьонал (жен) - Угловой
40'
Интернасьонал (жен) - Угловой
45'
Америка Минейро (жен) - Угловой
45+2'
Америка Минейро (жен) - 3-ий Гол
48'
Интернасьонал (жен) - Угловой
55'
Америка Минейро (жен) - Угловой
60'
Америка Минейро (жен) - 4-ый Гол
71'
Интернасьонал (жен) - Угловой
75'
Интернасьонал (жен) - Угловой
84'
Интернасьонал (жен) - 5-ый Гол
Превью матча Интернасьонал (жен) — Америка Минейро (жен)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
108
115
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
7
