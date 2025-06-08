Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Интернасьонал (жен) - Америка Минейро (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Serie A1 Women: Интернасьонал (жен)Америка Минейро (жен), 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бейра-Рио.

МСК, 13 тур, Стадион: Бейра-Рио
Brazil Serie A1 Women
Интернасьонал (жен)
19'
22'
84'
Завершен
3 : 2
08 июня 2025
Америка Минейро (жен)
45+2'
60'
Интернасьонал (жен) icon
19'
Интернасьонал (жен) icon
22'
Америка Минейро (жен) icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1
Америка Минейро (жен) icon
60'
Интернасьонал (жен) icon
84'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
19'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
19'
Интернасьонал (жен) - 1-ый Гол
22'
Интернасьонал (жен) - 2-ой Гол
32'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
40'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
40'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
45'
Угловой
Америка Минейро (жен) - Угловой
45+2'
Америка Минейро (жен) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
55'
Угловой
Америка Минейро (жен) - Угловой
60'
Америка Минейро (жен) - 4-ый Гол
71'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
75'
Угловой
Интернасьонал (жен) - Угловой
84'
Интернасьонал (жен) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Интернасьонал (жен) — Америка Минейро (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Интернасьонал (жен) Интернасьонал (жен)
46%
Америка Минейро (жен) Америка Минейро (жен)
54%
Атаки
108
115
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
7
Игры 13 тур
10.06.2025
Коринтианс Паулиста (жен)
1:0
Фламенго РЖ - Женщины
Завершен
08.06.2025
ЕК Бахия - Женщины
3:1
Ферровиария
Завершен
08.06.2025
ФК Реал Бразилия - Женщины
0:2
Палмейрас - Женщины
Завершен
08.06.2025
Интернасьонал (жен)
3:2
Америка Минейро (жен)
Завершен
07.06.2025
КА Брагантино (жен)
0:4
Сан-Паулу (жен)
Завершен
07.06.2025
Крузейро (жен)
5:1
3B да Амазониа (жен)
Завершен
07.06.2025
Ювентуд (жен)
1:0
Спорт Ресифи - Женщины
Завершен
07.06.2025
Флуминенсе-РЖ (жен)
1:1
Гремио РС - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
