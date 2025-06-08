08.06.2025
Смотреть онлайн Ига Куноичи (жен) - Окаяма Юного Белле (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига L1 - Женщины: Ига Куноичи (жен) — Окаяма Юного Белле (жен), 12 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ueno Undo Koen.
МСК, 12 тур, Стадион: Ueno Undo Koen
Футбол. Япония. Лига L1 - Женщины
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Окаяма Юного Белле (жен)
90+2'
Текстовая трансляция
45'
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
45+4'
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Iga FC Kunoichi Women - Угловой
55'
Iga FC Kunoichi Women - Угловой
81'
Iga FC Kunoichi Women - Угловой
85'
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
86'
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
90+2'
Окаяма Юного Белле (жен) - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Ига Куноичи (жен) — Окаяма Юного Белле (жен)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
89
84
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
5
4
