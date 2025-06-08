Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Ига Куноичи (жен) - Окаяма Юного Белле (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияФутбол. Япония. Лига L1 - Женщины: Ига Куноичи (жен)Окаяма Юного Белле (жен), 12 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ueno Undo Koen.

МСК, 12 тур, Стадион: Ueno Undo Koen
Футбол. Япония. Лига L1 - Женщины
Ига Куноичи (жен)
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Окаяма Юного Белле (жен)
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Окаяма Юного Белле (жен) icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
45'
Угловой
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
45+4'
Угловой
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Iga FC Kunoichi Women - Угловой
55'
Угловой
Iga FC Kunoichi Women - Угловой
81'
Угловой
Iga FC Kunoichi Women - Угловой
85'
Угловой
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
86'
Угловой
Окаяма Юного Белле (жен) - Угловой
90+2'
Окаяма Юного Белле (жен) - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Ига Куноичи (жен) — Окаяма Юного Белле (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Ига Куноичи (жен) Ига Куноичи (жен)
43%
Окаяма Юного Белле (жен) Окаяма Юного Белле (жен)
57%
Атаки
89
84
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
5
4
Игры 12 тур
08.06.2025
Ига Куноичи (жен)
0:1
Окаяма Юного Белле (жен)
Завершен
08.06.2025
Viamaterras Miyazaki Women
2:1
Университет Сидзуока Сангё (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торино Торино
Милан Милан
8 Декабря
22:45
Вулвергемптон Вулвергемптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Декабря
23:00
Осасуна Осасуна
Леванте Леванте
8 Декабря
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
8 Декабря
18:30
Пиза Пиза
Парма Парма
8 Декабря
17:00
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
8 Декабря
20:00
Норильск Норильск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
8 Декабря
15:00
Айлендерс Айлендерс
Флорида Флорида
8 Декабря
01:07
Чайка U20 Чайка U20
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
8 Декабря
18:30
Барс Барс
Буран Воронеж Буран Воронеж
8 Декабря
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA