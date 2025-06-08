08.06.2025
Смотреть онлайн Viamaterras Miyazaki Women - Университет Сидзуока Сангё (жен) 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Футбол. Япония. Лига L1 - Женщины: Viamaterras Miyazaki Women — Университет Сидзуока Сангё (жен), 12 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК, 12 тур
Футбол. Япония. Лига L1 - Женщины
Viamaterras Miyazaki Women
19'
69'
Завершен
2 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
Viamaterasu Miyazaki Women - Угловой
19'
Viamaterasu Miyazaki Women - 1-ый Гол
26'
Viamaterasu Miyazaki Women - Угловой
35'
Shizuoka SSU Asregina Women - Угловой
51'
Shizuoka SSU Asregina Women - 2-ой Гол
53'
Shizuoka SSU Asregina Women - Угловой
54'
Shizuoka SSU Asregina Women - Угловой
60'
Viamaterasu Miyazaki Women - Угловой
69'
Viamaterasu Miyazaki Women - 3-ий Гол
84'
Viamaterasu Miyazaki Women - Угловой
87'
Shizuoka SSU Asregina Women - Угловой
Превью матча Viamaterras Miyazaki Women — Университет Сидзуока Сангё (жен)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
81
84
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
3
8
