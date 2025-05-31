Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Истерн Сабербс Окленд - Фенкиблес Юнайтед 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Премьер-лига - Север: Истерн Сабербс ОклендФенкиблес Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Madills Farm.

МСК, 12 тур, Стадион: Madills Farm
Новая Зеландия - Премьер-лига - Север
Истерн Сабербс Окленд
45+4'
52'
75'
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Фенкиблес Юнайтед
21'
Смотреть онлайн
Фенкиблес Юнайтед icon
21'
Истерн Сабербс Окленд icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Истерн Сабербс Окленд icon
52'
Истерн Сабербс Окленд icon
75'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
8'
Угловой
Фенкиблес Юнайтед - Угловой
9'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
16'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
21'
Фенкиблес Юнайтед - 1-ый Гол
28'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
33'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
34'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
45+4'
Истерн Сабербс Окленд - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
48'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
51'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
52'
Истерн Сабербс Окленд - 3-ий Гол
57'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
75'
Истерн Сабербс Окленд - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2

Превью матча Истерн Сабербс Окленд — Фенкиблес Юнайтед

История последних встреч

Истерн Сабербс Окленд
Истерн Сабербс Окленд
Фенкиблес Юнайтед
Истерн Сабербс Окленд
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Фенкиблес Юнайтед
Фенкиблес Юнайтед
0:2
Истерн Сабербс Окленд
Истерн Сабербс Окленд
Обзор

Статистика матча

Атаки
74
63
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
4
5
Игры 12 тур
31.05.2025
Истерн Сабербс Окленд
3:1
Фенкиблес Юнайтед
Завершен
