31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Премьер-лига - Север: Истерн Сабербс Окленд — Фенкиблес Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Madills Farm.
МСК, 12 тур, Стадион: Madills Farm
Новая Зеландия - Премьер-лига - Север
Истерн Сабербс Окленд
45+4'
52'
75'
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Истерн Сабербс Окленд
45+4'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
8'
Фенкиблес Юнайтед - Угловой
9'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
16'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
21'
Фенкиблес Юнайтед - 1-ый Гол
28'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
33'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
34'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
45+4'
Истерн Сабербс Окленд - 2-ой Гол
48'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
51'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
52'
Истерн Сабербс Окленд - 3-ий Гол
57'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
75'
Истерн Сабербс Окленд - 4-ый Гол
90+3'
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
Превью матча Истерн Сабербс Окленд — Фенкиблес Юнайтед
История последних встреч
Истерн Сабербс Окленд
Фенкиблес Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Фенкиблес Юнайтед
0:2
Истерн Сабербс Окленд
Статистика матча
Атаки
74
63
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
4
5
