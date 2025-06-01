Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн США (Ж) - Китай (Ж) 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: США (Ж)Китай (Ж) . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени . Судить этот матч будет Carly Shaw MacLaren.

МСК
Women’s International
США (Ж)
28'
35'
54'
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Китай (Ж)
США (Ж) icon
28'
США (Ж) icon
35'
Счет после первого тайма 2:0
США (Ж) icon
54'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
США (Ж) - Угловой
20'
Угловой
США (Ж) - Угловой
28'
США (Ж) - 1-ый Гол
35'
США (Ж) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
54'
США (Ж) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча США (Ж) — Китай (Ж)

США (Ж) США (Ж)
19
США
Кристал Дунн
17
США
Sam Coffey
12
США
Michelle Cooper
14
США
Эмили Соннетт
11
США
Alyssa Thompson
4
США
Naomi Girma
7
США
Lily Isabella Yohannes
20
США
Catarina Macario
8
США
Avery Patterson
10
США
Линдси Хоран
21
США
Phallon Tullis-Joyce
Тренер
Англия
Emma Hayes
Китай (Ж) Китай (Ж)
24
Китай
Hongyan Pan
18
Китай
Ziqin Shao
3
Китай
Qiaozhu Chen
33
Китай
Kun Jin
10
Китай
Yanwen Wang
16
Китай
Jing Liu
2
Китай
Менгвен Ли
7
Китай
Ванг Шуанг
6
Китай
Xin Zhang
5
Китай
Ву Хайян
45
Китай
LinLin Wang
Тренер
Китай
Shui Qingxia

Статистика матча

Владение мячом
США (Ж) США (Ж)
65%
Китай (Ж) Китай (Ж)
35%
Атаки
73
47
Угловые
2
0
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
10
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carly Shaw MacLaren (Канада).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Carly Shaw MacLaren назначал пенальти

Комментарии к матчу
