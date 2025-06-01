Смотреть онлайн США (Ж) - Китай (Ж) 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: США (Ж) — Китай (Ж) . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени . Судить этот матч будет Carly Shaw MacLaren.
Превью матча США (Ж) — Китай (Ж)
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carly Shaw MacLaren (Канада).
За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Carly Shaw MacLaren назначал пенальти