25.05.2025
Смотреть онлайн Убераба - Калденсе МЖ 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Чемпионат Минейро 2: Убераба — Калденсе МЖ . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Завершен
3 : 1
25 мая 2025
Превью матча Убераба — Калденсе МЖ
История последних встреч
Убераба
Калденсе МЖ
0 побед
0 побед
0%
0%
01.06.2025
Калденсе МЖ
0:0
Убераба
Комментарии к матчу