29.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Чемпионат Минейро 2: КА Патросиненсе — Варжинья, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Pedro Alves do Nascimento.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Pedro Alves do Nascimento
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Завершен
0 : 2
29 мая 2025
Варжинья
16'
45+3'
Текстовая трансляция
16'
Varginha - 1-ый Гол
26'
Varginha - Угловой
45+3'
Varginha - Угловой
45+3'
Varginha - Угловой
45+3'
Varginha - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
47'
Patrocinense - Угловой
52'
Varginha - Угловой
58'
Patrocinense - Угловой
58'
Patrocinense - Угловой
76'
Patrocinense - Угловой
88'
Patrocinense - Угловой
90+2'
Varginha - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Превью матча КА Патросиненсе — Варжинья
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
68
56
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
5
