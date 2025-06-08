08.06.2025
Смотреть онлайн Убераба - КА Патросиненсе 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Чемпионат Минейро 2: Убераба — КА Патросиненсе, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Joao Guido.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal Joao Guido
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
КА Патросиненсе
90'
Текстовая трансляция
8'
Убераба - Угловой
11'
Убераба - Угловой
12'
Убераба - Угловой
12'
Убераба - Угловой
23'
Убераба - Угловой
27'
Patrocinense - Угловой
28'
Patrocinense - Угловой
45+1'
Patrocinense - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Убераба - Угловой
74'
Patrocinense - Угловой
76'
Убераба - Угловой
89'
Patrocinense - Угловой
90'
Patrocinense - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Убераба — КА Патросиненсе
Статистика матча
Атаки
97
89
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу