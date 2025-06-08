Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Убераба - КА Патросиненсе 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Чемпионат Минейро 2: УберабаКА Патросиненсе, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Joao Guido.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal Joao Guido
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Убераба
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
КА Патросиненсе
90'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Patrocinense icon
90'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Убераба - Угловой
11'
Угловой
Убераба - Угловой
12'
Угловой
Убераба - Угловой
12'
Угловой
Убераба - Угловой
23'
Угловой
Убераба - Угловой
27'
Угловой
Patrocinense - Угловой
28'
Угловой
Patrocinense - Угловой
45+1'
Угловой
Patrocinense - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Убераба - Угловой
74'
Угловой
Patrocinense - Угловой
76'
Угловой
Убераба - Угловой
89'
Угловой
Patrocinense - Угловой
90'
Patrocinense - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Убераба — КА Патросиненсе

Статистика матча

Атаки
97
89
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
6
2
