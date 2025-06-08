08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига: Нейпир Сити Роверс — Вестерн Сабербс, Раунд 4 . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bluewater Stadium.
МСК, Раунд 4, Стадион: Bluewater Stadium
Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига
Нейпир Сити Роверс
32'
88'
Завершен
2 : 3
08 июня 2025
Вестерн Сабербс
8'
10'
90+1'
Вестерн Сабербс
10'
Счет после первого тайма 1:2
Вестерн Сабербс
90+1'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
8'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
10'
Вестерн Сабербс - 2-ой Гол
20'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
29'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
32'
Нейпир Сити Роверс - 3-ий Гол
45+1'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
49'
Вестерн Сабербс - Угловой
58'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
82'
Вестерн Сабербс - Угловой
88'
Нейпир Сити Роверс - 4-ый Гол
90+1'
Вестерн Сабербс - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Нейпир Сити Роверс — Вестерн Сабербс
Статистика матча
Владение мячом
42%
Атаки
67
54
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
7
6
