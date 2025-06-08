Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Нейпир Сити Роверс - Вестерн Сабербс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига: Нейпир Сити РоверсВестерн Сабербс, Раунд 4 . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bluewater Stadium.

МСК, Раунд 4, Стадион: Bluewater Stadium
Новая Зеландия - Центральная Премьер-лига
Нейпир Сити Роверс
32'
88'
Завершен
2 : 3
08 июня 2025
Вестерн Сабербс
8'
10'
90+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вестерн Сабербс icon
8'
Вестерн Сабербс icon
10'
Нейпир Сити Роверс icon
32'
Счет после первого тайма 1:2
Нейпир Сити Роверс icon
88'
Вестерн Сабербс icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
8'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
10'
Вестерн Сабербс - 2-ой Гол
20'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
29'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
32'
Нейпир Сити Роверс - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
49'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
58'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
82'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
88'
Нейпир Сити Роверс - 4-ый Гол
90+1'
Вестерн Сабербс - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Нейпир Сити Роверс — Вестерн Сабербс

Статистика матча

Владение мячом
Нейпир Сити Роверс Нейпир Сити Роверс
58%
Вестерн Сабербс Вестерн Сабербс
42%
Атаки
67
54
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
7
6
Игры Раунд 4
08.06.2025
Нейпир Сити Роверс
2:3
Вестерн Сабербс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Виго Сельта Виго
7 Декабря
23:00
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
7 Декабря
22:45
Лада Лада
Северсталь Северсталь
7 Декабря
16:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
7 Декабря
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
7 Декабря
17:00
Лацио Лацио
Болонья Болонья
7 Декабря
20:00
Лорьян Лорьян
Лион Лион
7 Декабря
22:45
Эспаньол Эспаньол
Райо Вальекано Райо Вальекано
7 Декабря
20:30
Эльче Эльче
Хирона Хирона
7 Декабря
16:00
Валенсия Валенсия
Севилья Севилья
7 Декабря
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA