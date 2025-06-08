Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Нельсон Сабёрбз - Селвин Юнайтед 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Нельсон СабёрбзСелвин Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Saxton Field.

МСК, 9 тур, Стадион: Saxton Field
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Нельсон Сабёрбз
6'
9'
12'
51'
56'
Завершен
5 : 0
08 июня 2025
Селвин Юнайтед
Нельсон Сабёрбз icon
6'
Нельсон Сабёрбз icon
9'
Нельсон Сабёрбз icon
12'
Счет после первого тайма 3:0
Нельсон Сабёрбз icon
51'
Нельсон Сабёрбз icon
56'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
6'
Нельсон Сабёрбз - 1-ый Гол
9'
Нельсон Сабёрбз - 2-ой Гол
10'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
12'
Нельсон Сабёрбз - 3-ий Гол
22'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
40'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
42'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
43'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
51'
Нельсон Сабёрбз - 4-ый Гол
55'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
56'
Нельсон Сабёрбз - 5-ый Гол
58'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
74'
Угловой
Селвин Юнайтед - Угловой
75'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
76'
Угловой
Нельсон Сабёрбз - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Нельсон Сабёрбз — Селвин Юнайтед

История последних встреч

Нельсон Сабёрбз
Нельсон Сабёрбз
Селвин Юнайтед
Нельсон Сабёрбз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Селвин Юнайтед
Селвин Юнайтед
2:5
Нельсон Сабёрбз
Нельсон Сабёрбз
Обзор

Статистика матча

Атаки
120
79
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
8
1
08.06.2025
Нельсон Сабёрбз
5:0
Селвин Юнайтед
Завершен
