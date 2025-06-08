08.06.2025
Смотреть онлайн Нельсон Сабёрбз - Селвин Юнайтед 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Южная футбольная лига: Нельсон Сабёрбз — Селвин Юнайтед, 9 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Saxton Field.
МСК, 9 тур, Стадион: Saxton Field
Новая Зеландия - Южная футбольная лига
Нельсон Сабёрбз
6'
9'
12'
51'
56'
Завершен
5 : 0
08 июня 2025
Нельсон Сабёрбз
12'
Счет после первого тайма 3:0
Нельсон Сабёрбз
51'
Нельсон Сабёрбз
56'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
5'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
6'
Нельсон Сабёрбз - 1-ый Гол
9'
Нельсон Сабёрбз - 2-ой Гол
10'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
12'
Нельсон Сабёрбз - 3-ий Гол
22'
Селвин Юнайтед - Угловой
40'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
42'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
43'
Селвин Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
51'
Нельсон Сабёрбз - 4-ый Гол
55'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
56'
Нельсон Сабёрбз - 5-ый Гол
58'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
74'
Селвин Юнайтед - Угловой
75'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
76'
Нельсон Сабёрбз - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0
Превью матча Нельсон Сабёрбз — Селвин Юнайтед
История последних встреч
Нельсон Сабёрбз
Селвин Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Селвин Юнайтед
2:5
Нельсон Сабёрбз
Статистика матча
Атаки
120
79
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
8
1
