14.06.2025
Смотреть онлайн Биркенхед Юнайтед - Уэст Коуст Рейнджерс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Биркенхед Юнайтед — Уэст Коуст Рейнджерс, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Завершен
0 : 0
14 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,1
Уэст Коуст Рейнджерс
Пенальти
Уэст Коуст Рейнджерс
Пенальти
Текстовая трансляция
7'
Уэст Коуст Рейнджерс - Угловой
10'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
12'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
28'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
30'
Уэст Коуст Рейнджерс - Угловой
31'
Уэст Коуст Рейнджерс - Угловой
32'
Уэст Коуст Рейнджерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
50'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
76'
Уэст Коуст Рейнджерс - Угловой
76'
Уэст Коуст Рейнджерс - Угловой
84'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
90+1'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,1
100'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
105+1'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
107'
Биркенхед Юнайтед - Угловой
Счет после дополнительного времени 0:0 : 2,1
1-ый
Уэст Коуст Рейнджерс - Пенальти
1-ый
Биркенхед Юнайтед - Пенальти
2-ой
Биркенхед Юнайтед - Пенальти
3-ий
Биркенхед Юнайтед - Пенальти
4-ый
Уэст Коуст Рейнджерс - Пенальти
4-ый
Биркенхед Юнайтед - Пенальти
Превью матча Биркенхед Юнайтед — Уэст Коуст Рейнджерс
История последних встреч
Биркенхед Юнайтед
Уэст Коуст Рейнджерс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
21.06.2025
Биркенхед Юнайтед
3:3
Уэст Коуст Рейнджерс
Статистика матча
Атаки
93,66,27
47,35,12
Угловые
14
6
Удары мимо ворот
9,5,4
10,9,1
Удары в створ ворот
17,11,6
6,6,0
Игры 14 тур
Комментарии к матчу