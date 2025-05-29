29.05.2025
Смотреть онлайн Бэй Олимпик - ФК Окленд Юнайтед 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Премьер-лига - Север: Бэй Олимпик — ФК Окленд Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Olympic Park.
МСК, 12 тур, Стадион: Olympic Park
Новая Зеландия - Премьер-лига - Север
Завершен
0 : 2
29 мая 2025
ФК Окленд Юнайтед
16'
54'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
16'
ФК Окленд Юнайтед - 1-ый Гол
19'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
45'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
45+3'
Бэй Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
ФК Окленд Юнайтед - 2-ой Гол
59'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
60'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
72'
Бэй Олимпик - Угловой
83'
Бэй Олимпик - Угловой
90+5'
Бэй Олимпик - Угловой
90+6'
Бэй Олимпик - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Бэй Олимпик — ФК Окленд Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
105
82
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу