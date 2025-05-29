Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Бэй Олимпик - ФК Окленд Юнайтед 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия - Премьер-лига - Север: Бэй ОлимпикФК Окленд Юнайтед, 12 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Olympic Park.

МСК, 12 тур, Стадион: Olympic Park
Новая Зеландия - Премьер-лига - Север
Бэй Олимпик
Завершен
0 : 2
29 мая 2025
ФК Окленд Юнайтед
16'
54'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Окленд Юнайтед icon
16'
Счет после первого тайма 0:1
ФК Окленд Юнайтед icon
54'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
16'
ФК Окленд Юнайтед - 1-ый Гол
19'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
45'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
45+3'
Угловой
Бэй Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
ФК Окленд Юнайтед - 2-ой Гол
59'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
60'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
72'
Угловой
Бэй Олимпик - Угловой
83'
Угловой
Бэй Олимпик - Угловой
90+5'
Угловой
Бэй Олимпик - Угловой
90+6'
Угловой
Бэй Олимпик - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Бэй Олимпик — ФК Окленд Юнайтед

Статистика матча

Владение мячом
Бэй Олимпик Бэй Олимпик
54%
ФК Окленд Юнайтед ФК Окленд Юнайтед
46%
Атаки
105
82
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
3
3
Игры 12 тур
31.05.2025
Истерн Сабербс Окленд
3:1
Фенкиблес Юнайтед
Завершен
30.05.2025
Тауранга Сити АФК
3:0
Auckland FC II
Завершен
30.05.2025
Биркенхед Юнайтед
0:1
East Coast Bays
Завершен
30.05.2025
ФК Вестерн Спрингс
2:0
Manurewa AFC
Завершен
30.05.2025
Уэст Коуст Рейнджерс
2:5
Окленд Сити
Завершен
29.05.2025
Бэй Олимпик
0:2
ФК Окленд Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Даллас Даллас
Эдмонтон Эдмонтон
26 Ноября
05:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA