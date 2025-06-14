Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм : Истерн Сабербс Окленд — Тауранга Сити АФК , 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Истерн Сабербс Окленд — Тауранга Сити АФК

Команда Истерн Сабербс Окленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-4. Команда Тауранга Сити АФК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-0. Команда Истерн Сабербс Окленд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тауранга Сити АФК забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Истерн Сабербс Окленд, в том матче победу одержали хозяева.