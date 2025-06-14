Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Истерн Сабербс Окленд - Тауранга Сити АФК 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Истерн Сабербс ОклендТауранга Сити АФК, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Истерн Сабербс Окленд
6'
14'
17'
38'
73'
Завершен
5 : 2
14 июня 2025
Тауранга Сити АФК
25'
78'
Истерн Сабербс Окленд icon
6'
Истерн Сабербс Окленд icon
14'
Истерн Сабербс Окленд icon
17'
Tauranga City AFC icon
25'
Истерн Сабербс Окленд icon
38'
Счет после первого тайма 4:1
Истерн Сабербс Окленд icon
73'
Tauranga City AFC icon
78'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
6'
Истерн Сабербс Окленд - 1-ый Гол
14'
Истерн Сабербс Окленд - 2-ой Гол
17'
Истерн Сабербс Окленд - 3-ий Гол
25'
Tauranga City AFC - 4-ый Гол
30'
Угловой
Tauranga City AFC - Угловой
38'
Истерн Сабербс Окленд - 5-ый Гол
43'
Угловой
Tauranga City AFC - Угловой
44'
Угловой
Истерн Сабербс Окленд - Угловой
Счет после первого тайма 4:1
63'
Угловой
Tauranga City AFC - Угловой
73'
Истерн Сабербс Окленд - 6-ый Гол
78'
Tauranga City AFC - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:2

Превью матча Истерн Сабербс Окленд — Тауранга Сити АФК

Команда Истерн Сабербс Окленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-4. Команда Тауранга Сити АФК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-0. Команда Истерн Сабербс Окленд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тауранга Сити АФК забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Истерн Сабербс Окленд, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Истерн Сабербс Окленд
Истерн Сабербс Окленд
Тауранга Сити АФК
Истерн Сабербс Окленд
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Истерн Сабербс Окленд
Истерн Сабербс Окленд
4:1
Тауранга Сити АФК
Тауранга Сити АФК
Обзор

Статистика матча

Атаки
78,78,0
86,86,0
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
4,4,0
5,5,0
Удары в створ ворот
11,11,0
6,6,0
