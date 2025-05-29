29.05.2025
Смотреть онлайн Калденсе МЖ - Маморе 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Чемпионат Минейро 2: Калденсе МЖ — Маморе, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Dr. Ronaldo Junqueira.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Dr. Ronaldo Junqueira
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Калденсе МЖ
20'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Маморе
90'
Текстовая трансляция
8'
Caldense - Угловой
11'
Caldense - Угловой
20'
Caldense - 1-ый Гол
31'
Caldense - Угловой
33'
Caldense - Угловой
35'
Caldense - Угловой
39'
Маморе - Угловой
45'
Caldense - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
66'
Маморе - Угловой
67'
Маморе - Угловой
72'
Caldense - Угловой
81'
Маморе - Угловой
88'
Маморе - Угловой
90'
Маморе - 2-ой Гол
90+3'
Маморе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1
Превью матча Калденсе МЖ — Маморе
Статистика матча
Атаки
96
129
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
4
3
