Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Калденсе МЖ - Маморе 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Чемпионат Минейро 2: Калденсе МЖМаморе, 6 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Dr. Ronaldo Junqueira.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Dr. Ronaldo Junqueira
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Калденсе МЖ
20'
Завершен
1 : 1
29 мая 2025
Маморе
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Caldense icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Маморе icon
90'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Caldense - Угловой
11'
Угловой
Caldense - Угловой
20'
Caldense - 1-ый Гол
31'
Угловой
Caldense - Угловой
33'
Угловой
Caldense - Угловой
35'
Угловой
Caldense - Угловой
39'
Угловой
Маморе - Угловой
45'
Угловой
Caldense - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
66'
Угловой
Маморе - Угловой
67'
Угловой
Маморе - Угловой
72'
Угловой
Caldense - Угловой
81'
Угловой
Маморе - Угловой
88'
Угловой
Маморе - Угловой
90'
Маморе - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Маморе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,1

Превью матча Калденсе МЖ — Маморе

Статистика матча

Атаки
96
129
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
4
3
Игры 6 тур
07.10.2025
Nacional Uberaba
1:0
Passos FC
Завершен
05.10.2025
Боа
-:-
AA Juventus MG
Отменен
05.10.2025
Coimbra Sports MG
6:1
СА Серраненсе
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Даллас Даллас
Эдмонтон Эдмонтон
26 Ноября
05:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA