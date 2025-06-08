08.06.2025
Смотреть онлайн УРТ МГ - Маморе 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Чемпионат Минейро 2: УРТ МГ — Маморе, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Zama Maciel.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Zama Maciel
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
Текстовая трансляция
8'
URT - Угловой
18'
URT - Угловой
20'
Маморе - Угловой
23'
URT - Угловой
25'
URT - Угловой
27'
URT - Угловой
27'
URT - 1-ый Гол
40'
Маморе - Угловой
43'
URT - Угловой
44'
URT - Угловой
45'
Маморе - Угловой
45+1'
Маморе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Маморе - Угловой
59'
Маморе - Угловой
73'
URT - Угловой
81'
Маморе - Угловой
84'
Маморе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча УРТ МГ — Маморе
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
99
133
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу