Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн УРТ МГ - Маморе 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Чемпионат Минейро 2: УРТ МГМаморе, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Zama Maciel.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Zama Maciel
Бразилия - Чемпионат Минейро 2
УРТ МГ
27'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Маморе
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
URT icon
27'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
URT - Угловой
18'
Угловой
URT - Угловой
20'
Угловой
Маморе - Угловой
23'
Угловой
URT - Угловой
25'
Угловой
URT - Угловой
27'
Угловой
URT - Угловой
27'
URT - 1-ый Гол
40'
Угловой
Маморе - Угловой
43'
Угловой
URT - Угловой
44'
Угловой
URT - Угловой
45'
Угловой
Маморе - Угловой
45+1'
Угловой
Маморе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Маморе - Угловой
59'
Угловой
Маморе - Угловой
73'
Угловой
URT - Угловой
81'
Угловой
Маморе - Угловой
84'
Угловой
Маморе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча УРТ МГ — Маморе

История последних встреч

УРТ МГ
УРТ МГ
Маморе
УРТ МГ
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.07.2025
УРТ МГ
УРТ МГ
1:0
Маморе
Маморе
Обзор
29.06.2025
Маморе
Маморе
0:1
УРТ МГ
УРТ МГ
Обзор

Статистика матча

Атаки
99
133
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лацио Лацио
Милан Милан
4 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
4 Декабря
23:00
PARIVISION PARIVISION
Natus Vincere Natus Vincere
4 Декабря
23:30
Партизан Партизан
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
4 Декабря
22:45
Реал Авила Реал Авила
Райо Вальекано Райо Вальекано
4 Декабря
21:00
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Дрезден Дрезден
4 Декабря
21:30
CD Extremadura CD Extremadura
Севилья Севилья
4 Декабря
23:00
Картагена Картагена
Валенсия Валенсия
4 Декабря
23:00
Лександ ИФ Лександ ИФ
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
4 Декабря
21:00
Балеарес Балеарес
Эспаньол Эспаньол
4 Декабря
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA