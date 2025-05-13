Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Итуано - Понте-Прета 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: ИтуаноПонте-Прета, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Dr Novelli Junior.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Estadio Municipal Dr Novelli Junior
Бразилия - Серия C
Итуано
Завершен
0 : 1
13 мая 2025
Понте-Прета
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Понте-Прета icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Итуано - Угловой
26'
Угловой
Итуано - Угловой
28'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
39'
Угловой
Итуано - Угловой
39'
Угловой
Итуано - Угловой
41'
Угловой
Итуано - Угловой
41'
Угловой
Итуано - Угловой
42'
Угловой
Итуано - Угловой
42'
Угловой
Итуано - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
68'
Угловой
Итуано - Угловой
84'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
85'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
89'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
90'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
90+2'
Понте-Прета - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Итуано — Понте-Прета

Статистика матча

Владение мячом
Итуано Итуано
50%
Понте-Прета Понте-Прета
50%
Атаки
70
90
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
1
7
Игры 1/16 финала
05.10.2025
Флореста ЕК
0:1
Лондрина
Завершен
04.10.2025
Гуарани Кампинас
1:1
Наутико Капибарибе
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA