13.05.2025
Смотреть онлайн Итуано - Понте-Прета 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Итуано — Понте-Прета, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Dr Novelli Junior.
МСК, 1/16 финала, Стадион: Estadio Municipal Dr Novelli Junior
Бразилия - Серия C
Завершен
0 : 1
13 мая 2025
Понте-Прета
90+2'
Текстовая трансляция
20'
Итуано - Угловой
26'
Итуано - Угловой
28'
Понте-Прета - Угловой
39'
Итуано - Угловой
39'
Итуано - Угловой
41'
Итуано - Угловой
41'
Итуано - Угловой
42'
Итуано - Угловой
42'
Итуано - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Понте-Прета - Угловой
68'
Итуано - Угловой
84'
Понте-Прета - Угловой
85'
Понте-Прета - Угловой
89'
Понте-Прета - Угловой
90'
Понте-Прета - Угловой
90+2'
Понте-Прета - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Итуано — Понте-Прета
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
70
90
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
1
7
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу