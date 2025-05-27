27.05.2025
Смотреть онлайн Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Бен Гур Рафаэла 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Спортиво Бельграно де Сан Франциско — Бен Гур Рафаэла, Раунд 5 . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Oscar C. Boero.
МСК, Раунд 5, Стадион: Estadio Oscar C. Boero
Аргентина - Торнео A
Завершен
0 : 0
27 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
4'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
17'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
18'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
33'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
45+1'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
56'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
56'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
58'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
62'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
72'
Бен Гур Рафаэла - Угловой
87'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
Превью матча Спортиво Бельграно де Сан Франциско — Бен Гур Рафаэла
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
79
67
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
2
2
Игры Раунд 5
