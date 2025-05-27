Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Бен Гур Рафаэла 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Спортиво Бельграно де Сан ФранцискоБен Гур Рафаэла, Раунд 5 . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Oscar C. Boero.

МСК, Раунд 5, Стадион: Estadio Oscar C. Boero
Аргентина - Торнео A
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
0 : 0
27 мая 2025
Бен Гур Рафаэла
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
4'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
17'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
18'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
33'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
45+1'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
56'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
58'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
62'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
72'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
87'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Спортиво Бельграно де Сан Франциско — Бен Гур Рафаэла

Статистика матча

Владение мячом
Спортиво Бельграно де Сан Франциско Спортиво Бельграно де Сан Франциско
66%
Бен Гур Рафаэла Бен Гур Рафаэла
34%
Атаки
79
67
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
2
2
Игры Раунд 5
24.11.2025
Д. Хайг
1:2
Атлетико Рафаэла
Завершен
24.11.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
Комментарии к матчу
