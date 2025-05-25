25.05.2025
Смотреть онлайн Гутьеррес - Хувентуд Унида Университарио 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Гутьеррес — Хувентуд Унида Университарио, 11 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 11 тур
Аргентина - Торнео A
Завершен
0 : 0
25 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
13'
Хувентуд Унида Университарио - Угловой
21'
Хувентуд Унида Университарио - Угловой
21'
Хувентуд Унида Университарио - Угловой
34'
Гутьеррес - Угловой
88'
Гутьеррес - Угловой
Превью матча Гутьеррес — Хувентуд Унида Университарио
История последних встреч
Гутьеррес
Хувентуд Унида Университарио
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Гутьеррес
0:2
Хувентуд Унида Университарио
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
187
89
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
2
2
