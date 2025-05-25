25.05.2025
Смотреть онлайн Чиполлетти - Соль де Майо 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Чиполлетти — Соль де Майо, Раунд 5 . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе La Visera de Cemento.
МСК, Раунд 5, Стадион: La Visera de Cemento
Аргентина - Торнео A
Чиполлетти
59'
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
10'
Соль де Майо - Угловой
20'
Чиполлетти - Угловой
21'
Чиполлетти - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Чиполлетти - 1-ый Гол
89'
Соль де Майо - Угловой
90+4'
Чиполлетти - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Чиполлетти — Соль де Майо
Статистика матча
Владение мячом
54%
46%
Атаки
62
51
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу