28.06.2025
Смотреть онлайн Ювентуд Антониана - Сан Мартин Формоса 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Ювентуд Антониана — Сан Мартин Формоса, 16 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе adre Ernesto Martearena?.
МСК, 16 тур, Стадион: adre Ernesto Martearena?
Аргентина - Торнео A
Завершен
1 : 1
28 июня 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Сан Мартин Формоса - Угловой
8'
Ювентуд Антониана - Угловой
21'
Сан Мартин Формоса - Угловой
26'
Сан Мартин Формоса - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Ювентуд Антониана - Угловой
51'
Ювентуд Антониана - Угловой
63'
Ювентуд Антониана - 2-ой Гол
76'
Ювентуд Антониана - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Ювентуд Антониана — Сан Мартин Формоса
История последних встреч
Ювентуд Антониана
Сан Мартин Формоса
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Ювентуд Антониана
1:1
Сан Мартин Формоса
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
98
90
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу