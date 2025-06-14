14.06.2025
Смотреть онлайн Атлетико Рафаэла - Сан Мартин Формоса 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Атлетико Рафаэла — Сан Мартин Формоса, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nuevo Monumental.
МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Nuevo Monumental
Аргентина - Торнео A
Атлетико Рафаэла
90'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Сан Мартин Формоса
45+3'
Сан Мартин Формоса
45+3'
Атлетико Рафаэла
90'
Текстовая трансляция
3'
Атлетико Рафаэла - Угловой
5'
Атлетико Рафаэла - Угловой
10'
Атлетико Рафаэла - Угловой
15'
Атлетико Рафаэла - Угловой
17'
Атлетико Рафаэла - Угловой
18'
Атлетико Рафаэла - Угловой
19'
Атлетико Рафаэла - Угловой
24'
Атлетико Рафаэла - Угловой
24'
Атлетико Рафаэла - Угловой
45+3'
Сан Мартин Формоса - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
58'
Атлетико Рафаэла - Угловой
59'
Атлетико Рафаэла - Угловой
64'
Атлетико Рафаэла - Угловой
68'
Атлетико Рафаэла - Угловой
83'
Атлетико Рафаэла - Угловой
90'
Атлетико Рафаэла - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Атлетико Рафаэла — Сан Мартин Формоса
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
67%
Атаки
144
93
Угловые
14
0
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
5
2
