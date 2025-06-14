Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Атлетико Рафаэла - Сан Мартин Формоса 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Атлетико РафаэлаСан Мартин Формоса, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nuevo Monumental.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Nuevo Monumental
Аргентина - Торнео A
Атлетико Рафаэла
90'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Сан Мартин Формоса
45+3'
Смотреть онлайн
Сан Мартин Формоса icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:1
Атлетико Рафаэла icon
90'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
5'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
10'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
15'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
17'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
18'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
19'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
24'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
24'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
45+3'
Сан Мартин Формоса - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
58'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
59'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
64'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
68'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
83'
Угловой
Атлетико Рафаэла - Угловой
90'
Атлетико Рафаэла - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Атлетико Рафаэла — Сан Мартин Формоса

История последних встреч

Атлетико Рафаэла
Атлетико Рафаэла
Сан Мартин Формоса
Атлетико Рафаэла
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
07.12.2025
Сан Мартин Формоса
Сан Мартин Формоса
0:1
Атлетико Рафаэла
Атлетико Рафаэла
Обзор
26.07.2025
Сан Мартин Формоса
Сан Мартин Формоса
0:0
Атлетико Рафаэла
Атлетико Рафаэла
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Рафаэла Атлетико Рафаэла
67%
Сан Мартин Формоса Сан Мартин Формоса
33%
Атаки
144
93
Угловые
14
0
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
