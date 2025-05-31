31.05.2025
Смотреть онлайн Сармиенто Ла Банда - ЦА Сармиенто де Ресистенция 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Сармиенто Ла Банда — ЦА Сармиенто де Ресистенция, Раунд 6 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, Раунд 6
Аргентина - Торнео A
Завершен
0 : 0
31 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
13'
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
23'
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
23'
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
39'
Сармиенто Ла Банда - Угловой
42'
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
45+2'
Сармиенто Ла Банда - Угловой
52'
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
53'
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
56'
ЦА Сармиенто де Ресистенция - Угловой
59'
Сармиенто Ла Банда - Угловой
60'
Сармиенто Ла Банда - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
153
152
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
2
2
