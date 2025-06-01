01.06.2025
Смотреть онлайн Литтл Рок Рейнджерс - Red River FC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Литтл Рок Рейнджерс — Red River FC, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе War Memorial Stadium (AR).
МСК, 1 тур, Стадион: War Memorial Stadium (AR)
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Литтл Рок Рейнджерс
24'
26'
35'
53'
71'
Завершен
5 : 1
01 июня 2025
Red River FC
83'
Счет после первого тайма 3:0 : 1,3
Red River FC
83'
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,3
Текстовая трансляция
5'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
23'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
24'
Литтл Рок Рейнджерс - 1-ый Гол
26'
Литтл Рок Рейнджерс - 2-ой Гол
35'
Литтл Рок Рейнджерс - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 1,3
53'
Литтл Рок Рейнджерс - 4-ый Гол
61'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
63'
Red River FC - Угловой
63'
Red River FC - Угловой
67'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
69'
Литтл Рок Рейнджерс - Незабитый пенальти
71'
Литтл Рок Рейнджерс - 5-ый Гол
76'
Литтл Рок Рейнджерс - Угловой
80'
Red River FC - Угловой
83'
Red River FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,3
Превью матча Литтл Рок Рейнджерс — Red River FC
Статистика матча
Атаки
104
73
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
9
3
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу