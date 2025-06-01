01.06.2025
Смотреть онлайн McKinney Chupacabras FC - Hattiesburg FC 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: McKinney Chupacabras FC — Hattiesburg FC, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
McKinney Chupacabras FC
8'
46'
90+5'
Завершен
3 : 5
01 июня 2025
Hattiesburg FC
22'
26'
57'
62'
80'
Hattiesburg FC
22'
Hattiesburg FC
26'
Счет после первого тайма 1:2
Hattiesburg FC
57'
Hattiesburg FC
62'
Hattiesburg FC
80'
McKinney Chupacabras FC
90+5'
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
8'
McKinney Chupacabras FC - 1-ый Гол
10'
Hattiesburg FC - Угловой
10'
Hattiesburg FC - Угловой
11'
Hattiesburg FC - Угловой
14'
Hattiesburg FC - Угловой
18'
Hattiesburg FC - Угловой
22'
Hattiesburg FC - 2-ой Гол
26'
Hattiesburg FC - 3-ий Гол
45+4'
McKinney Chupacabras FC - Угловой
45+4'
McKinney Chupacabras FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
46'
McKinney Chupacabras FC - 4-ый Гол
57'
Hattiesburg FC - 5-ый Гол
62'
Hattiesburg FC - 6-ый Гол
73'
McKinney Chupacabras FC - Угловой
77'
McKinney Chupacabras FC - Угловой
79'
Hattiesburg FC - Угловой
80'
Hattiesburg FC - 7-ый Гол
89'
Hattiesburg FC - Угловой
90+3'
Hattiesburg FC - Угловой
90+5'
McKinney Chupacabras FC - Угловой
90+5'
McKinney Chupacabras FC - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:5
Превью матча McKinney Chupacabras FC — Hattiesburg FC
История последних встреч
McKinney Chupacabras FC
Hattiesburg FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Hattiesburg FC
2:1
McKinney Chupacabras FC
Статистика матча
Атаки
112
89
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
5
8
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу