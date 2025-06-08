Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн КА 9 де Хулио Рафаэла - Спортиво Бельграно де Сан Франциско 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: КА 9 де Хулио РафаэлаСпортиво Бельграно де Сан Франциско, 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Аргентина - Торнео A
КА 9 де Хулио Рафаэла
32'
42'
68'
Завершен
3 : 1
08 июня 2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
6'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско icon
6'
КА 9 де Хулио Рафаэла icon
32'
КА 9 де Хулио Рафаэла icon
42'
Счет после первого тайма 2:1
КА 9 де Хулио Рафаэла icon
68'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
6'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
6'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - 1-ый Гол
32'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 2-ой Гол
42'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
42'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 3-ий Гол
45+3'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
49'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
68'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 4-ый Гол
79'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
79'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
83'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
90'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча КА 9 де Хулио Рафаэла — Спортиво Бельграно де Сан Франциско

История последних встреч

КА 9 де Хулио Рафаэла
КА 9 де Хулио Рафаэла
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
КА 9 де Хулио Рафаэла
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.09.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
КА 9 де Хулио Рафаэла
0:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Обзор

Статистика матча

Атаки
93
78
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
