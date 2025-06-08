08.06.2025
Смотреть онлайн КА 9 де Хулио Рафаэла - Спортиво Бельграно де Сан Франциско 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: КА 9 де Хулио Рафаэла — Спортиво Бельграно де Сан Франциско, 13 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Аргентина - Торнео A
КА 9 де Хулио Рафаэла
32'
42'
68'
Завершен
3 : 1
08 июня 2025
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
4'
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
6'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
6'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - 1-ый Гол
32'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 2-ой Гол
42'
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
42'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 3-ий Гол
45+3'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
49'
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
68'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 4-ый Гол
79'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
79'
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
83'
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
90'
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
Превью матча КА 9 де Хулио Рафаэла — Спортиво Бельграно де Сан Франциско
История последних встреч
КА 9 де Хулио Рафаэла
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.09.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
0:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Статистика матча
Атаки
93
78
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11
1
Удары в створ ворот
3
2
