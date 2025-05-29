29.05.2025
Смотреть онлайн LVU Rush - Оушен-Сити Нористерс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: LVU Rush — Оушен-Сити Нористерс, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rocco Calvo Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Rocco Calvo Field
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
LVU Rush
42'
61'
65'
Завершен
3 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
6'
Ocean City Nor'easters - Угловой
40'
LVU Rush - Угловой
42'
LVU Rush - 1-ый Гол
45+1'
Ocean City Nor'easters - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
61'
LVU Rush - 2-ой Гол
65'
LVU Rush - 3-ий Гол
68'
Ocean City Nor'easters - Угловой
79'
Ocean City Nor'easters - Угловой
87'
Ocean City Nor'easters - Угловой
90+5'
LVU Rush - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча LVU Rush — Оушен-Сити Нористерс
История последних встреч
LVU Rush
Оушен-Сити Нористерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Оушен-Сити Нористерс
2:0
LVU Rush
Статистика матча
Атаки
112
171
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
8
3
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу