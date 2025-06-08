08.06.2025
Смотреть онлайн Delaware FC - LVU Rush 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Delaware FC — LVU Rush, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Delaware FC
57'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
LVU Rush
3'
Текстовая трансляция
2'
LVU Rush - Угловой
3'
LVU Rush - 1-ый Гол
32'
LVU Rush - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Delaware FC - Угловой
57'
Delaware FC - 2-ой Гол
64'
LVU Rush - Угловой
65'
Delaware FC - Угловой
78'
LVU Rush - Угловой
90+1'
LVU Rush - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Delaware FC — LVU Rush
Статистика матча
Атаки
122
115
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
2
8
