Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.05.2025

Смотреть онлайн 22 de Julio - Имбабура 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: 22 de JulioИмбабура, 11 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
22 de Julio
74'
Завершен
1 : 0
28 мая 2025
Имбабура
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
22 de Julio icon
74'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
22 de Julio - Угловой
5'
Угловой
22 de Julio - Угловой
22'
Угловой
22 de Julio - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
22 de Julio - Угловой
56'
Угловой
22 de Julio - Угловой
61'
Угловой
22 de Julio - Угловой
74'
22 de Julio - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча 22 de Julio — Имбабура

История последних встреч

22 de Julio
22 de Julio
Имбабура
22 de Julio
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
27.09.2025
Имбабура
Имбабура
1:1
22 de Julio
22 de Julio
Обзор
10.08.2025
Имбабура
Имбабура
2:0
22 de Julio
22 de Julio
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
22 de Julio 22 de Julio
56%
Имбабура Имбабура
44%
Атаки
117
134
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
M80 M80
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns The Huns
24 Ноября
23:00
B8 B8
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA