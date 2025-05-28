28.05.2025
Смотреть онлайн 22 de Julio - Имбабура 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: 22 de Julio — Имбабура, 11 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 11 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
22 de Julio
74'
Завершен
1 : 0
28 мая 2025
5'
22 de Julio - Угловой
5'
22 de Julio - Угловой
22'
22 de Julio - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
22 de Julio - Угловой
56'
22 de Julio - Угловой
61'
22 de Julio - Угловой
74'
22 de Julio - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
117
134
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
7
3
