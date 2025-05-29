29.05.2025
Смотреть онлайн Club Atletico Vinotinto - Клуб 9 де Октубре 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: Club Atletico Vinotinto — Клуб 9 де Октубре, Раунд 5 . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, Раунд 5
Эквадор - Liga Pro Серия B
Завершен
0 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
27'
Клуб 9 де Октубре - Угловой
33'
Club Atletico Vinotinto - Угловой
37'
Club Atletico Vinotinto - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
63'
Club Atletico Vinotinto - Угловой
68'
Клуб 9 де Октубре - Угловой
68'
Club Atletico Vinotinto - Угловой
82'
Club Atletico Vinotinto - Угловой
87'
Клуб 9 де Октубре - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Club Atletico Vinotinto — Клуб 9 де Октубре
История последних встреч
Club Atletico Vinotinto
Клуб 9 де Октубре
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.08.2025
Клуб 9 де Октубре
0:1
Club Atletico Vinotinto
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
125
120
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу