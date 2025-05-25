25.05.2025
Смотреть онлайн Луверденсе - Порту-Велью 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Луверденсе — Порту-Велью . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Футбол. Бразилия - Серия D
Завершен
1 : 0
25 мая 2025
Превью матча Луверденсе — Порту-Велью
История последних встреч
Луверденсе
Порту-Велью
0 побед
0 побед
0%
0%
14.06.2025
Порту-Велью
0:0
Луверденсе
