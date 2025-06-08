Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Луверденсе - Апаресиденсе 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ЛуверденсеАпаресиденсе, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Passo das Emas.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal Passo das Emas
Футбол. Бразилия - Серия D
Луверденсе
55'
68'
76'
Завершен
3 : 1
08 июня 2025
Апаресиденсе
32'
Апаресиденсе icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Луверденсе icon
55'
Луверденсе icon
68'
Луверденсе icon
76'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Луверденсе - Угловой
21'
Угловой
Луверденсе - Угловой
22'
Угловой
Луверденсе - Угловой
28'
Угловой
Апаресиденсе - Угловой
30'
Угловой
Луверденсе - Угловой
32'
Апаресиденсе - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Луверденсе - Угловой
50'
Угловой
Луверденсе - Угловой
51'
Угловой
Луверденсе - Угловой
55'
Луверденсе - 2-ой Гол
59'
Угловой
Луверденсе - Угловой
65'
Угловой
Апаресиденсе - Угловой
68'
Луверденсе - 3-ий Гол
76'
Угловой
Луверденсе - Угловой
76'
Луверденсе - 4-ый Гол

Превью матча Луверденсе — Апаресиденсе

Статистика матча

Атаки
37
21
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
