08.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Луверденсе — Апаресиденсе, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Passo das Emas.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal Passo das Emas
Футбол. Бразилия - Серия D
Луверденсе
55'
68'
76'
Завершен
3 : 1
08 июня 2025
Апаресиденсе
32'
Текстовая трансляция
10'
Луверденсе - Угловой
21'
Луверденсе - Угловой
22'
Луверденсе - Угловой
28'
Апаресиденсе - Угловой
30'
Луверденсе - Угловой
32'
Апаресиденсе - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
47'
Луверденсе - Угловой
50'
Луверденсе - Угловой
51'
Луверденсе - Угловой
55'
Луверденсе - 2-ой Гол
59'
Луверденсе - Угловой
65'
Апаресиденсе - Угловой
68'
Луверденсе - 3-ий Гол
76'
Луверденсе - Угловой
76'
Луверденсе - 4-ый Гол
Статистика матча
Атаки
37
21
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
2
