01.06.2025

Смотреть онлайн ЕК Агуа Санта - КФРЙ Марика 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ЕК Агуа СантаКФРЙ Марика, 7 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Primeiro de Maio.

МСК, 7 тур, Стадион: Estádio Primeiro de Maio
Футбол. Бразилия - Серия D
ЕК Агуа Санта
59'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
КФРЙ Марика
2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Marica icon
2'
Счет после первого тайма 0:1
Agua Santa icon
59'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Marica - Угловой
2'
Marica - 1-ый Гол
14'
Угловой
Marica - Угловой
15'
Угловой
Marica - Угловой
16'
Угловой
Marica - Угловой
18'
Угловой
Agua Santa - Угловой
43'
Угловой
Marica - Угловой
45+4'
Угловой
Agua Santa - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Agua Santa - Угловой
59'
Agua Santa - 2-ой Гол
66'
Угловой
Marica - Угловой
71'
Угловой
Agua Santa - Угловой
74'
Угловой
Agua Santa - Угловой
81'
Угловой
Marica - Угловой
87'
Угловой
Marica - Угловой
90+7'
Угловой
Agua Santa - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ЕК Агуа Санта — КФРЙ Марика

История последних встреч

ЕК Агуа Санта
ЕК Агуа Санта
КФРЙ Марика
ЕК Агуа Санта
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.06.2025
КФРЙ Марика
КФРЙ Марика
0:1
ЕК Агуа Санта
ЕК Агуа Санта
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ЕК Агуа Санта ЕК Агуа Санта
59%
КФРЙ Марика КФРЙ Марика
41%
Атаки
95
87
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
