15.07.2025
Смотреть онлайн Марсилио Диас - Гуарани де Баже 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Марсилио Диас — Гуарани де Баже, 13 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hercilio Luz.
МСК, 13 тур, Стадион: Hercilio Luz
Футбол. Бразилия - Серия D
Отложен
- : -
15 июля 2025
Превью матча Марсилио Диас — Гуарани де Баже
История последних встреч
Марсилио Диас
Гуарани де Баже
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.07.2025
Марсилио Диас
1:1
Гуарани де Баже
Комментарии к матчу