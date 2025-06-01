Смотреть онлайн Каксиас - Лондрина 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Каксиас — Лондрина, 8 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario.