01.06.2025
Смотреть онлайн Каксиас - Лондрина 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Каксиас — Лондрина, 8 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Centenario
Бразилия - Серия C
Текстовая трансляция
13'
Лондрина - Угловой
18'
Caxias - Угловой
19'
Caxias - 1-ый Гол
21'
Лондрина - Угловой
22'
Лондрина - 2-ой Гол
33'
Caxias - 3-ий Гол
39'
Caxias - 4-ый Гол
45+1'
Лондрина - Угловой
45+2'
Лондрина - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2
50'
Caxias - Угловой
55'
Caxias - Угловой
60'
Лондрина - Угловой
90+3'
Caxias - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2
Превью матча Каксиас — Лондрина
История последних встреч
Статистика матча
Комментарии к матчу