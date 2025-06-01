01.06.2025
Смотреть онлайн Сан Жозе - Азуриз 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Сан Жозе — Азуриз, 7 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio do Passo D Areia.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio do Passo D Areia
Футбол. Бразилия - Серия D
Текстовая трансляция
5'
Азуриз - Угловой
11'
Sao Jose RS - Угловой
37'
Sao Jose RS - 1-ый Гол
45'
Азуриз - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
57'
Sao Jose RS - Угловой
69'
Азуриз - Угловой
79'
Sao Jose RS - Угловой
85'
Азуриз - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Превью матча Сан Жозе — Азуриз
История последних встреч
Сан Жозе
Азуриз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.06.2025
Азуриз
1:3
Сан Жозе
Статистика матча
Комментарии к матчу