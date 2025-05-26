Смотреть онлайн Анаполис - ФК Маринга 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Анаполис — ФК Маринга, 7 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Jonas Duarte.