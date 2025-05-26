26.05.2025
Смотреть онлайн Анаполис - ФК Маринга 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Анаполис — ФК Маринга, 7 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Jonas Duarte.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal Jonas Duarte
Бразилия - Серия C
Анаполис
90+4'
Завершен
1 : 1
26 мая 2025
ФК Маринга
69'
Текстовая трансляция
13'
Anapolis - Угловой
39'
Anapolis - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,6
52'
Maringa - Угловой
61'
Maringa - Угловой
69'
Maringa - 1-ый Гол
86'
Anapolis - Угловой
90'
Anapolis - Угловой
90+3'
Anapolis - Угловой
90+4'
Anapolis - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,6
Превью матча Анаполис — ФК Маринга
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
113
114
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
4
5
