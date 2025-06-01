01.06.2025
Смотреть онлайн Сианорти - Гоятуба EК 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Сианорти — Гоятуба EК, 7 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Olimpico Albino Turbay.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal Olimpico Albino Turbay
Футбол. Бразилия - Серия D
Завершен
2 : 3
01 июня 2025
Превью матча Сианорти — Гоятуба EК
История последних встреч
Сианорти
Гоятуба EК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.06.2025
Гоятуба EК
3:1
Сианорти
