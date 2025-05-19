19.05.2025
Смотреть онлайн ФК Трен АП - Индепенденциа 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: ФК Трен АП — Индепенденциа, 5 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Milton Correa.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Milton Correa
Футбол. Бразилия - Серия D
Отложен
- : -
19 мая 2025
Превью матча ФК Трен АП — Индепенденциа
История последних встреч
Игры 5 тур
10.08.2025
5:5
10.08.2025
1:2
09.08.2025
3:0
09.08.2025
7:5
09.08.2025
3:1
09.08.2025
2:0
09.08.2025
2:1
09.08.2025
3:0
09.08.2025
1:0
09.08.2025
1:0
09.08.2025
4:4
09.08.2025
2:2
05.08.2025
1:1
04.08.2025
1:5
04.08.2025
0:0
03.08.2025
0:2
03.08.2025
2:1
03.08.2025
1:1
03.08.2025
1:1
03.08.2025
1:0
03.08.2025
0:0
03.08.2025
1:0
02.08.2025
0:1
02.08.2025
1:1
02.08.2025
1:2
02.08.2025
4:1
02.08.2025
0:1
02.08.2025
1:1
