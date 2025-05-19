Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн ФК Трен АП - Индепенденциа 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: ФК Трен АПИндепенденциа, 5 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Milton Correa.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Milton Correa
Футбол. Бразилия - Серия D
ФК Трен АП
Отложен
- : -
19 мая 2025
Индепенденциа
Превью матча ФК Трен АП — Индепенденциа

История последних встреч

ФК Трен АП
ФК Трен АП
Индепенденциа
ФК Трен АП
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
30.06.2025
Индепенденциа
Индепенденциа
2:2
ФК Трен АП
ФК Трен АП
Обзор
22.05.2025
ФК Трен АП
ФК Трен АП
1:2
Индепенденциа
Индепенденциа
Обзор
Игры 5 тур
10.08.2025
Императрис
5:5
Манаус
Завершен
10.08.2025
Сан Жозе
1:2
Гоятуба EК
Завершен
09.08.2025
Бранко
3:0
Луверденсе
Завершен
09.08.2025
ФК Санта-Круз
7:5
КС Сержипи
Завершен
09.08.2025
АЕ Алтос
3:1
Индепенденциа
Завершен
09.08.2025
АСА
2:0
Ферровиарио
Завершен
09.08.2025
Интер де Лимейра
2:1
Марсилио Диас
Завершен
09.08.2025
Барра
3:0
ФК Каскавел
Завершен
09.08.2025
Сейландия
1:0
ЕК Агуа Санта
Завершен
09.08.2025
Манауара
1:0
Сампайо Корреа
Завершен
09.08.2025
Португеза Деспортос
4:4
Миксто
Завершен
09.08.2025
Апаресиденсе
2:2
КФРЙ Марика
Завершен
05.08.2025
Сампайо Корреа
1:1
Манауара
Завершен
04.08.2025
Индепенденциа
1:5
АЕ Алтос
Завершен
04.08.2025
Марсилио Диас
0:0
Интер де Лимейра
Завершен
03.08.2025
Манаус
0:2
Императрис
Завершен
03.08.2025
КС Сержипи
2:1
ФК Санта-Круз
Завершен
03.08.2025
Жоинвилль
1:1
Сианорти
Завершен
03.08.2025
Жуазейренсе
1:1
Америка Натал РН
Завершен
03.08.2025
Сентрал СК
1:0
Лагарто
Завершен
03.08.2025
Луверденсе
0:0
Бранко
Завершен
03.08.2025
Миксто
1:0
Португеза Деспортос
Завершен
02.08.2025
Ферровиарио
0:1
АСА
Завершен
02.08.2025
ЕК Агуа Санта
1:1
Сейландия
Завершен
02.08.2025
КФРЙ Марика
1:2
Апаресиденсе
Завершен
02.08.2025
Мараньян
4:1
Туна Лусо
Завершен
02.08.2025
ФК Каскавел
0:1
Барра
Завершен
02.08.2025
Гоятуба EК
1:1
Сан Жозе
Отменен
