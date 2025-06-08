Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Гремио Атлетико Сампайо - Туна Лусо 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияФутбол. Бразилия - Серия D: Гремио Атлетико СампайоТуна Лусо, 8 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Flamarion Vasconcelos.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Flamarion Vasconcelos
Футбол. Бразилия - Серия D
Гремио Атлетико Сампайо
Завершен
0 : 0
08 июня 2025
Туна Лусо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
5'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
13'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
13'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
50'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
51'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
52'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
53'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
59'
Угловой
Туна Лусо - Угловой
63'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
66'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
66'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
74'
Гремио Атлетико Сампайо - Незабитый пенальти
90+3'
Угловой
Гремио Атлетико Сампайо - Угловой
Превью матча Гремио Атлетико Сампайо — Туна Лусо

Статистика матча

Атаки
105
78
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
12
1
Комментарии к матчу
