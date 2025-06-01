01.06.2025
Смотреть онлайн Флореста ЕК - Итабаяна 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Флореста ЕК — Итабаяна, 8 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Domingao.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Domingao
Бразилия - Серия C
Флореста ЕК
61'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
5'
Floresta - Угловой
16'
Итабаяна - Угловой
19'
Floresta - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Floresta - Угловой
50'
Итабаяна - Угловой
61'
Floresta - 1-ый Гол
77'
Floresta - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Флореста ЕК — Итабаяна
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
111
129
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу