30.06.2025

Смотреть онлайн Томбенсе МЖ - Наутико Капибарибе 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: Томбенсе МЖНаутико Капибарибе, 10 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Индепенденсия.

МСК, 10 тур, Стадион: Индепенденсия
Бразилия - Серия C
Томбенсе МЖ
Завершен
0 : 2
30 июня 2025
Наутико Капибарибе
26'
64'
Смотреть онлайн
Наутико Капибарибе icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
Наутико Капибарибе icon
64'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Tombense - Угловой
7'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
26'
Наутико Капибарибе - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Tombense - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
50'
Угловой
Tombense - Угловой
53'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
64'
Наутико Капибарибе - 2-ой Гол
66'
Угловой
Tombense - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,4

Превью матча Томбенсе МЖ — Наутико Капибарибе

Статистика матча

Владение мячом
Томбенсе МЖ Томбенсе МЖ
50%
Наутико Капибарибе Наутико Капибарибе
50%
Атаки
100
117
Угловые
4
2
Фолы
12
23
Удары (всего)
9
8
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
