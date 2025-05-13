13.05.2025
Смотреть онлайн Итабаяна - Фигейренсе 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Итабаяна — Фигейренсе, 5 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Etelvino Mendonca.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Etelvino Mendonca
Бразилия - Серия C
Итабаяна
29'
Завершен
1 : 1
13 мая 2025
Фигейренсе
64'
Текстовая трансляция
7'
Фигейренсе - Угловой
20'
Итабаяна - Угловой
29'
Итабаяна - 1-ый Гол
45+2'
Фигейренсе - Угловой
45+3'
Фигейренсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Фигейренсе - Угловой
50'
Фигейренсе - Угловой
50'
Фигейренсе - Угловой
55'
Фигейренсе - Угловой
64'
Фигейренсе - Угловой
64'
Фигейренсе - Угловой
64'
Фигейренсе - Угловой
64'
Фигейренсе - Угловой
64'
Фигейренсе - 2-ой Гол
84'
Фигейренсе - Угловой
90+2'
Фигейренсе - Угловой
90+5'
Итабаяна - Угловой
90+10'
Итабаяна - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Итабаяна — Фигейренсе
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
133
110
Угловые
3
13
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
3
5
