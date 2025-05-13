Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Итабаяна - Фигейренсе 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: ИтабаянаФигейренсе, 5 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Etelvino Mendonca.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Etelvino Mendonca
Бразилия - Серия C
Итабаяна
29'
Завершен
1 : 1
13 мая 2025
Фигейренсе
64'
Смотреть онлайн
Итабаяна icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
Фигейренсе icon
64'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
20'
Угловой
Итабаяна - Угловой
29'
Итабаяна - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
45+3'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
50'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
50'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
55'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
64'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
64'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
64'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
64'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
64'
Фигейренсе - 2-ой Гол
84'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
90+2'
Угловой
Фигейренсе - Угловой
90+5'
Угловой
Итабаяна - Угловой
90+10'
Угловой
Итабаяна - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Итабаяна — Фигейренсе

Статистика матча

Владение мячом
Итабаяна Итабаяна
49%
Фигейренсе Фигейренсе
51%
Атаки
133
110
Угловые
3
13
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
3
5
Игры 5 тур
05.10.2025
Флореста ЕК
0:1
Лондрина
Завершен
04.10.2025
Гуарани Кампинас
1:1
Наутико Капибарибе
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA