01.06.2025
Смотреть онлайн Императрис - Мараканья 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Императрис — Мараканья, 7 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Frei Epifanio D'Abadia.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Frei Epifanio D'Abadia
Футбол. Бразилия - Серия D
Завершен
0 : 0
01 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
37'
Императрис - Угловой
39'
Императрис - Угловой
49'
Императрис - Угловой
64'
Мараканья - Угловой
65'
Мараканья - Угловой
73'
Императрис - Угловой
80'
Мараканья - Угловой
90'
Императрис - Угловой
90+1'
Мараканья - Угловой
Превью матча Императрис — Мараканья
История последних встреч
Императрис
Мараканья
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.06.2025
Мараканья
2:3
Императрис
Статистика матча
Атаки
73
49
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу