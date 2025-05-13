13.05.2025
Смотреть онлайн Америка Натал РН - ФК Санта-Круз 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Америка Натал РН — ФК Санта-Круз, 5 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена дас Дунас.
МСК, 5 тур, Стадион: Арена дас Дунас
Футбол. Бразилия - Серия D
Отложен
- : -
13 мая 2025
Превью матча Америка Натал РН — ФК Санта-Круз
История последних встреч
Америка Натал РН
ФК Санта-Круз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.06.2025
ФК Санта-Круз
1:2
Америка Натал РН
